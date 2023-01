Des idées de plantations pour un jardin beau et coloré même en hiver

Le Skimmia est un petit arbuste persistant, rustique et très facile de culture. Au printemps, des fleurs en petites étoiles blanches apparaissent et contrastent joliment avec le vert luisant des feuilles. L’hiver, il se pare de fruits dont la couleur varie selon la variété . Attention que le Skimmia est une plante dioïque, ce qui signifie que pour avoir des fruits, il faut des plants mâles et femelles. Un plant mâle peut féconder environ 5 à 7 plants femelles. Le Skimmia 'White Maria' (le mâle) et le 'Temptation White' (la femelle) ont comme leur nom l’indique des fleurs et des fruits de couleur blanche.