Des idées d’activités pour le dernier week-end de l’année 2022

Envie de vous aérer la tête avant le réveillon de nouvel an ? Le Royal S.I. Chiny organise une balade guidée de plus ou moins 5 km au cœur de la forêt ce vendredi. Explorer la nature à cette période de l’année ne peut qu’apporter des bienfaits ! En cours de route, vous dégusterez une bonne soupe en pleine nature et un vin chaud vous attend en fin de parcours.

Quand ? Le vendredi 30 décembre 2022 ; rendez-vous à 15h00

Où ? Syndicat d’initiative de Chiny - Rue du Millénaire, 6 6810 Chiny

Infos : Réservation obligatoire au +32 61 31 54 04 ou chiny-si@skynet.be - Site web