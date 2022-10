Де можна відсвяткувати Хеллоуїн? | Des idées d'activités pour Halloween

Le train du Chemin de fer du Bocq est hanté…

Venir frissonner en famille dans un train des années 50, ça vous tente ? Comme chaque année, le Chemin de Fer de la Vallée du Bocq vous invite à vaincre les maléfices qui hantent la ligne 128, entre Ciney et Yvoir !

L’asbl qui exploite l’ancienne ligne à Spontin a mis en place toute une série d’activités pour les petits et les grands. Et Halloween n’y échappe pas ! Une occasion unique de découvrir les paysages somptueux de la vallée tout en s’amusant à bord de wagons qui ont marqué l’histoire ferroviaire belge et européenne.

" Le principe est que nous visons surtout l’interactivité avec les enfants plutôt que de les laisser sur le côté en spectateurs. Cette année, on s’est même arrangé pour leur montrer un vrai pont-levis en action. L’idée n’est pas de leur faire vraiment peur, mais surtout de les amuser, et leur donner l’envie de (re) prendre le train ", nous expliquait l’administrateur Jean-Pierre Désirant.

Quand ? Les 29 et 30 octobre

Où ? Départ en gare de Spontin, Chaussée de Dinant N937 3A, Spontin 5530

Infos pratiques : Réservation obligatoire – Places limitées

Des parades d’Halloween à Arlon

Conçues spécialement pour les enfants, les parades d’Halloween sont bientôt de retour à l’Espace Shopping Hydrion. Durant ces quatre évènements, venez écouter les contes mystérieux du Baron, admirer les acrobaties de Ricardo Sanchez de la Muerde, découvrir Freya la Sorcière et son laboratoire de magie noire et trembler devant les Orgues de barbarie de l’horreur.

Durant ces parades, les enfants auront l’occasion de récupérer des bonbons à chaque animation. Et à la fin, un grand goûter gratuit aura lieu durant lequel des cocktails d’Halloween, des gâteaux de Dracula et des cakes ensorcelés seront distribués !

Quand ? Le 29 octobre de 13 à 18h

Où ? Parc Commercial Hydrion 6700 Arlon, point de rendez-vous dans la tente blanche au niveau du magasin Sports Direct

Infos pratiques : Inscription gratuite et conseillée – Quatre créneaux horaires disponibles

Escape Game dans le fort de Lantin

Enfermé dans les souterrains d’un fort un soir d’Halloween avec seulement 80 minutes pour trouver le code qui vous permettra de vous ? C’est ce défi effrayant qui est lancé cette année dans le fort de Lantin aux plus téméraires ! À quatre (maximum), vous devrez trouver un moyen de vous échapper. Mais attention, le fort ne vous laissera pas partir si facilement !

L’expérience est déconseillée aux personnes âgées de moins de 15 ans. Des séances spéciales pour les enfants sont organisées entre 14h et 15h40.

Quand ? Les 29 et 31 octobre, à partir de 18h

Où ? Fort de Lantin, Rue de Villers 1 4450 Juprelle

Infos pratiques : Réservation obligatoire pour le 29 et le 31 – Groupe de maximum 4 personnes, les plus grands groupes peuvent se diviser en plusieurs équipes et partir en même temps, départ toutes les 20 minutes – Déconseillé aux moins de 15 ans et aux personnes cardiaques

À la recherche du trésor de l’Abbaye de Villers

Les participants, petits et grands, reçoivent un parchemin sur lequel sont indiqués le " pitch " de l’énigme et une quinzaine de lieux marqués d’une croix. A chaque étape, les chasseurs de trésor doivent trouver des indices qui leur permettent de découvrir le coffre-fort des moines. Mais attention, une sorcière pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans cette aventure…

Eclairée uniquement par des brûlots, l’abbaye offre aux chasseurs un décor insolite, entre ombres et lumières, dans une ambiance ludique, féerique et magique.

Quand ? Le 29 octobre de 18 à 22h

Où ? Abbaye de Villers, Rue de l’Abbaye 55 1495 Villers-la-Ville

Infos pratiques : Réservation obligatoire – Idéal à partir de 4 ans – Restauration sur le site

Balade gourmande aux Lacs de l’Eau d’Heure (Natura Parc)

La balade, réalisable à pied ou à vélo, offrira de jolis points de vue sur les paysages qui entourent le lac.

Mais " balade gourmande " signifie également " bons plats " : un menu spécial, pensé spécialement sur le thème d’Halloween avec des produits de saison, sera au rendez-vous !

Quand ? Du 22 octobre au 6 novembre, départ entre 11h et midi

Où ? Départ depuis le Natura Parc, Hameau Du Badon 15 6440 Froidchapelle

Infos pratiques : Réservation obligatoire – Possibilité de louer des vélos