Des idées d'activités pour ce week-end spécial Saint-Valentin en Wallonie et à Bruxelles

Que peut représenter plus l’amour et le romantisme que les fleurs ? L’amour n’est-il pas également le meilleur moyen de partager des intérêts communs ? Entre romantisme floral et préoccupations environnementales, les amoureux -aussi de la Terre- sont invités à partager un moment de réflexion au sein des Serres du Jardin Botanique de Liège.

Les habitant-e-s de la région liégeoise ayant participé à l’un des 18 ateliers et stages des projets Divers Cités et reboot, se sont exprimés sur la transition écologique et solidaire. Via différentes techniques telles que la vidéo, la sculpture, l’écriture, le design textile, les jeux vidéos… Ceux-ci tentent d’attirer notre attention sur l’importance de préserver la Terre et la nécessité de vivre dans un monde plus durable et collectif. L’exposition " Vivaces " vous propose de découvrir leur travail au sein d’un espace exceptionnel dans les Serres du Jardin Botanique où plus de 5000 plantes y sont rassemblées. Un atelier et une visite guidée des Serres sont au programme ce samedi.

Quand ? Du 8 au 19 février 2022 du mardi au samedi de 10h à 16h

Samedi 12 février de 13h à 16h – Initiation au mapping et visite guidée des Serres

Où ? Jardin Botanique de Liège – 3, rue Fusch 4000 Liège

Infos et contact : www.ccrliege.be - animation@ccrliege.be – 0492/54.64.66