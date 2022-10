Des idées d’activités pour ce week-end du 7 au 9 octobre !

HOPE, c’est un événement qui rassemble quelque 200 projets positifs pour la société qui mettent au cœur de leurs priorités le développement durable et qui agissent pour une société meilleure.

Parmi ces projets, on y trouve des associations, des initiatives citoyennes, des ONG, des coopératives, des entreprises et des pouvoirs publics qui ont un objectif : s’engager pour construire un monde meilleur dans une foule de thématiques différentes. Une centaine d’exposants se rassembleront ce week-end à Namur.

Le but derrière tout ça, c’est aussi de faire connaître au grand public toutes les initiatives locales existantes pour amorcer le monde d’après. Une autre mission de ce salon, c’est de faire se rencontrer tous ces acteurs et de permettre des synergies entre eux. Nouveauté cette année, des JOBDAYS seront organisés tout le week-end.

Derrière ce salon, HOPE c’est aussi une asbl. Ce projet est né en 2016 grâce à Adélaïde Blondiaux. Son but, mettre plus en valeur les projets citoyens et les initiatives positives pour la société et promouvoir l’éducation à la citoyenneté engagée pour plus de justice et de respect de la vie.

Quand ? Les 8 et 9 octobre 2022

Où ? Arsenal de l’UNamur – Rue de l’Arsenal 13 – 5000 NAMUR

Infos : Site web