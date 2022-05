Des idées d’activités pour ce week-end du 27 au 29 mai en Wallonie et à Bruxelles

16 juin 1815, le maréchal Blücher et son armée prussienne s’opposent à l’armée française commandée par Napoléon Ier dans la fameuse bataille de Ligny. Le combat est rude et sanglant. Après beaucoup d’acharnement et de nombreuses pertes dans les 2 camps, Napoléon remporte cette rude bataille. Sauf que, cette victoire s’avéra moins décisive et importante que ce que Napoléon ne l’eut cru. Effectivement, quelques jours plus tard, Napoléon dû se rendre à l’évidence que la victoire de la bataille de Ligny allait être sa dernière. La défaite de l’armée française à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 sonna la fin du règne de Napoléon. L’année 1815 est, sans hésitation, une période passionnante et captivante dans l’histoire de nos contrées.

L’événement vous convie à revivre la bataille de Ligny comme si vous y étiez à travers des reconstitutions avec la présence de quelque 500 participants, un village civil de l’époque sera reconstitué dans la ferme du Ligny 1815 Museum. Vannier, forgeron, tisserand, cordier, porteur d’eau et bien d’autres seront présents. 30 cavaliers, 6 canons, 100 civils en uniforme d’époque et batteries de tambours feront raisonner le site Ligny 1815 et une maquette de 10 m2 sera exposée.

Quand ? Les 28 et 29 mai 2022

Où ? Ligny 1815 Museum – Rue Pont Piraux, 23 – 5140 Ligny

