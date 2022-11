Des idées d’activités pour ce week-end du 18 au 20 novembre !

Bientôt, c’est la Saint-Nicolas et il va falloir trouver des jouets pour les enfants de la famille. Cependant, tout le monde n’aura pas forcément l’occasion d’acheter les jouets de leurs rêves ou même ne souhaite participer au système de (sur) consommation. Afin de palier à cela, Auderghem en Transition et la commune d’Auderghem ont décidé de mettre en place une donnerie autour des jeux ce dimanche 20 novembre. Le principe est simple : vous pouvez déposer les jouets et autres jeux que vous n’utilisez pas ou plus de 14h00 à 16h00 et de 14h00 à 17h00, les personnes le souhaitant peuvent venir chercher gratuitement les jeux qu’ils souhaitent. Une initiative citoyenne à partager.

Quand ? Le dimanche 20 novembre 2022 à partir de 14h00

Où ? Salle des Paradisiers – 1336 Chaussée de Wavre – 1160 Auderghem

Infos : Site web