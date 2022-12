Des idées d’activités pour ce premier week-end de décembre

Fêter Saint-Nicolas de manière originale avec les enfants ? On dit oui ! Un jeu de piste-balade sur le thème de la nature et de Saint-Nicolas est organisé dans le Bois de Tihange ce samedi ! Le "grand Saint" se cachera au milieu des bois et distribuera bonbons et cadeaux aux enfants quand il sera trouvé. Un parcours de 2 km est organisé pour les plus petits et de 4 km pour les plus grands. Attention, ceux-ci ne sont pas accessibles aux poussettes. Un verre de vin chaud attendra les parents. Animaux admis en laisse.

Quand ? Le samedi 3 décembre 2022 de 10h00 à 16h00 – départs toutes les 5 minutes.

Où ? Bois de Tihange – 4500 Huy

Infos : Événement Facebook