Des idées d’activités pour ce long week-end de Pentecôte en Wallonie et à Bruxelles

L’art et la fête seront à l’honneur ce week-end à Glabais ! 32 artistes exposeront leurs œuvres dans 11 lieux différents au sein du village. Photo, céramique, peinture, illustration, sérigraphie, collage, gravure… Tous mettront le focus sur la vie agricole, activité notoire dans la vie de Glabais. Les lieux d’expositions seront pointés grâce à la présence de bottes en caoutchouc jaunes devant les maisons. Les jeunes artistes seront également mis à l’honneur notamment par l’organisation d’un DJset le lundi après-midi et la performance graffiti et de posca par trois dessinateurs Zinia Scorier, Mathilde Pirotte et Thomas Bouwmeester. De plus, notons que se déroulera en même temps " les fermes en fête", un moment afin de visiter celles-ci, de découvrir les exploitations notamment par un itinéraire à vélo et bien d’autres surprises ! Expositions, spectacle en pleine rue, musique, ateliers, workshops… Ça va bouger à Glabais ce week-end !

Quand ? Le dimanche et le lundi de 13h00 à 19h00

Où ? Village de Glabais – 1473 Glabais

Infos pratiques : 067/771.627 - Réservation obligatoire pour certaines activités reservation@ccgenappe.be - Événement Facebook