Des idées d'activités organisées du 21 au 23 octobre en Wallonie et à Bruxelles

Et si vous partiez à la découverte de l’univers des courts métrages ? C’est possible ce samedi à Binche durant la 4e édition du "Binche Film Festival". Au cœur du Théâtre Communal de Binche, participez à la projection de différents courts métrages mais aussi à des rencontres avec les réalisateurs et acteurs autour d’un verre. De quoi pousser la discussion autour de leurs projets et de lancer des rencontres. De 18h00 à 23h00 vous vivrez donc cinéma avec une programmation riche de surprises !

Quand ? Le 22 octobre de 18h00 à 22h00

Où ? Théâtre Communal de Binche - Grand Place 0, 7130 Binche

Infos : Événement Facebook - Site web