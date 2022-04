Des idées d’activités à faire ce week-end du 22 au 24 avril en Wallonie et à Bruxelles

Le festival des arts de la rue Les Unes Fois d’un Soir est de retour pour sa vingtième édition à Huy ce 23 avril ! C’est un double anniversaire qu’il s’agit de fêter cette année puisqu’en plus d’avoir vingt ans, le festival célèbre également ses 30 années d’existence. Pour l’occasion : un changement de temporalité. Désormais, il aura lieu au printemps, en avril et non plus en automne. Rendez-vous à Huy pour le lancement d’une saison festive et joyeuse… Les Unes Fois d’un Soir, coorganisé par l’ASBL éponyme et Latitude 50, le pôle des arts du cirque et de la rue, retrouvera donc son public dans son format habituel. Pendant une journée, une vingtaine de compagnies belges et européennes présenteront un aperçu très varié de ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’art de rue. Mais ce festival est aussi à destination des professionnels, pour qui des extraits de créations seront présentés tout comme un PechaKucha, cette fameuse présentation orale où se succèdent 20 images toutes les 20 secondes.

L’intégralité de l’article de Lou Janssens sur RTBF Culture

Quand ? Samedi 22 avril 2023

Où ? Place Verte - 4500 Huy

Infos pratiques : Festival gratuit - Site web