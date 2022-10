Des idées d'activités à faire ce week-end du 14 au 16 octobre

La pomme est de nouveau la star de l’Aquascope Virelles (Chimay) qui organise sa traditionnelle foire aux pommes ces 15 et 16 octobre. Plusieurs producteurs wallons de la Vallée mosane et de la région de Gembloux et Fleurus seront d’ailleurs présents avec leurs riches variétés de pommes. Nouveauté cette année, les pommes bios de la Ferme du Tchapia, située à Presgaux, seront aussi présentes.

Au total, vous pourrez découvrir, déguster ou acheter près de 4,5 tonnes et 30 à 40 variétés différentes de fruits, y compris des variétés anciennes qui se démarquent par leur résistance aux maladies, leur acclimatation aisée ou leurs qualités gustatives. Pour les plus gourmands, toutes les pommes peuvent être goûtées sur place.

A côté de la vente en vrac des pommes, l’Aquascope proposera des produits artisanaux comme du jus pressé sur place, du sirop, des pâtisseries, du cidre, du vin chaud. Puis, les producteurs spécialisés donneront des conseils avisés aux visiteurs pour identifier leurs propres variétés, acheter des arbres fruitiers et les planter directement chez eux. Enfin, un grand jeu familial sera proposé aux petits… Et aux grands avec des activités et des épreuves. La thématique ? La pomme bien sûr !

Maxime Maillet

Quand ? Les 15 et 16 octobre 2022

Où ? Aquascope de Virelles- – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles

Infos : 060/21.13.63 – Site web