Des idées d'activités à faire ce premier week-end d’août en Wallonie et à Bruxelles

Découvrez l’artiste Marie-Claire Glaude wallonne au Moulin Klepper :

"Marie-Claire est musicienne de profession. Son passe-temps coup de cœur, tout à fait complémentaire à la musique, est la peinture depuis plus de 30 ans. Elle s’essaye à l’art semi-figuratif et abstrait, elle utilise des couleurs vives et vibrantes. La peinture, et particulièrement le pointillisme, la met dans un état de méditation. La peinture est propice au bien-être intérieur et nourrit l’âme."

Vous aurez l’occasion de la rencontrer lors du vernissage de l’exposition qui aura lieu le vendredi 5 août dès 18h30.

Quand ? Du 6 au dimanche 21 août 2022 – Mardi au dimanche de 13h00 à 17h00

Où ? Moulin Klepper - 12 chemin du Moulin - 6840 Neufchâteau

Infos pratiques : Page Facebook