Des huiles essentielles plutôt que du glyphosate pour protéger les vignes

En janvier dernier, une étude de l'association Campagne Glyphosate France indiquait que 99,8% de la population française était contaminée par le glyphosate. Des concentrations plus élevées de cet herbicide controversé avaient été relevées dans les urines des hommes, des enfants et des agriculteurs.

Plus connu du grand public sous la marque "Roundup", ce produit chimique lancé par Monsanto en 1974 fait débat au sein de la communauté scientifique. L'Organisation Mondiale de la Santé, par le biais du Centre international de recherche sur le cancer, le reconnaît comme "cancérigène probable". Les chercheurs ont en effet établi un lien entre l'apparition d'un cancer lymphatique (le lymphome non hodgkinien) et l'exposition au glyphosate.