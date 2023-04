Des huées à la standing ovation, la voix angélique de ce chanteur lyrique de 13 ans éblouit le jury Britain’s Got Talent

Il y a quelques jours, Malakai a véritablement conquis le cœur des Anglais lors de son audition pour l’émission Britain’s Got Talent, dont le premier épisode de la 16e saison était diffusé ce dimanche 16 avril dernier. Devant les quatre juges, parmi lequel se trouvait le redoutable et redouté Simon Cowell, Malakai semble un peu nerveux et se présente comme un chanteur de Londres. Après quelques réponses lapidaires, Malakai commence sa performance, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ni les juges, ni le public ne s’attendaient à ce qu’ils ont entendu. Dès les premières notes du Pie Jesus, issu du Requiem d’Andrew Lloyd Webber (qui ne compose pas que des comédies musicales), la voix angélique et cristalline de Malakai a ébloui les membres du jury, ainsi que le public, qui n’a pas tardé à ovationner la performance du jeune chanteur.