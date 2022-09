Des hommes témoignent sur l’avortement dans un documentaire intitulé "La place de l’homme"

Mais soyons clair : ce n’est la question du droit à l’interruption volontaire de grossesse - remis en cause encore aujourd’hui - dont il sera question ici. Ce débat n’est pas le sujet du film.

Pour son premier long métrage documentaire, la réalisatrice Coline Grando, s'attaque à ce sujet sensible par un biais original et osé. Dans son film, elle donne tout simplement la parole à des hommes qui, au sein de leur couple, sont confrontés à une grossesse " non prévue ".

Le dispositif est tout simple et très efficace: une chaise et cinq hommes qui témoignent face caméra, l'un après l'autre, sans artifice, de leur expérience d'une grossesse inattendue. Des paroles rares, pour ne pas dire uniques, puisqu’on entend peu les hommes parler de cette intimité-là. Et on est pris par les paroles de Benjamin, Olivier, Louis, Eric et Patrick. Ils ont entre 20 et 40 ans et ont été confrontés, à un moment de leur vie, à l'annonce d'une grossesse non prévue. Ils ont été confrontés aussi à la lourde décision d'interrompre ou non cette grossesse. Une décision qui les implique mais pour laquelle leur avis ne pourra jamais prévaloir. A travers ces récits de vie, c'est la place de l'homme, aux côtés de la femme, dans cette décision mais aussi la place de l'homme dans les rapports femmes/hommes, que le film questionne.

Production : Centre Vidéo de Bruxelles en coproduction avec la RTBF / VOO / BE TV et le CBA - Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles