Des histoires édentées : La Book-Box de Lucile Poulain

Alors vous en conviendrez assez aisément, de "J’traîne des pieds" aux Vieux de la vieille, il n’y a qu’un pas !

Et oui, avant d’être un classique du cinéma de Gilles Grangier sorti sur les écrans français en 1960, c’est un roman de René Fallet, paru deux ans auparavant.



Mais ne vous y trompez pas, derrière la célèbre gouaille provocatrice de ce petit-fils de paysan et fils de cheminot, à la plume populaire et populiste, se cache à peine une immense sensibilité, qu’on pourrait presque qualifier de naïve tant elle est dévouée à la cause de ses histoires.