Des heures de patience et beaucoup de larmes pour un dernier au revoir à Elizabeth II (live)

Posé sur un affût de canon, recouvert de l’étendard royal et surmonté de la couronne impériale portée par Elizabeth II lors de son couronnement en 1953, le cercueil de chêne avait été suivi à pied par le roi Charles III, fils aîné de la monarque, et d’autres membres de premier plan de la famille royale.

Certains membres du public avaient pris les devants, n’hésitant pas à patienter dès la nuit précédente face au Parlement. Les autorités ont prévenu de "restrictions draconiennes", dignes des aéroports, et demandé au public de se "vêtir de manière appropriée pour rendre hommage" à la souveraine, omniprésente durant plusieurs générations de Britanniques et roc de stabilité dans les crises et les changements.

Sécurité "draconienne"

A l’intérieur de Westminster Hall, le public ne peut apporter qu’un petit sac et aucune nourriture ou boisson n’est autorisée.

Avant ces longs adieux sur plusieurs jours, le cercueil d’Elizabeth II avait déjà été exposé pendant 24 heures à Edimbourg, de lundi soir à mardi, salué par quelque 33.000 personnes.

Lundi, l’affluence s’annonce encore plus massive pour les funérailles du siècle, un énorme défi sécuritaire auquel Londres se prépare fébrilement.

Pour cet événement historique, un jour férié a été décrété et de nombreuses entreprises, dont quasiment tous les supermarchés, garderont le rideau baissé.

En attendant, Charles III, le nouveau souverain âgé de 73 ans, s’est retiré jeudi dans sa résidence de campagne de Highgrove pour sa première journée sans engagement officiel depuis son accession au trône. Avec la reine consort Camilla il se rendra vendredi au Pays de Galles, dernière étape de leur tournée des quatre nations constitutives du Royaume-Uni après l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande du Nord.

Plus âgé que tous les souverains britanniques au moment de leur accession au trône, il s’installe dans ses fonctions à une période difficile pour le Royaume-Uni tout juste doté d’une nouvelle Première ministre, Liz Truss, et plongé dans une crise sociale et économique. Longtemps faible, la cote de popularité du nouveau roi a monté en flèche depuis son accession au trône.