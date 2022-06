Des haies pour nos campagnes

A l’école communale de Courrière, près de Namur, les élèves ont relevé le défi de planter et d'entretenir une centaine de mètres de haies à l'initiative du Groupe d’Actions Locale du Condroz. 1 mètre de haie par élève sera ainsi planté. Dans la région, cela représente plus de 2 kilomètres en tout.

Replanter des haies dans nos campagnes est en effet un vrai plus pour l’environnement. Les haies permettent le retour des insectes qui se nourrissent des pucerons ravageurs de nos cultures. Elles contribuent à faire baisser la température grâce à l'ombre produite. Et enfin, elles absorbent l'eau et servent de rempart en cas d'inondations.

Une initiative réjouissante et positive pour notre planète !