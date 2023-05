Des hackers usurpent le numéro de Belfius et se font passer pour la banque : "En un virement, ils nous ont piqués 10.000 euros"

Ces arnaques suivent souvent le même mode opératoire : les pirates se font passer pour le service de lutte contre la fraude de votre banque en usurpant leur numéro de téléphone officiel. Ils gagnent ainsi la confiance de la victime. "Son ton était calme et convaincant. Notre premier réflexe a tout de même été de vérifier son identité. Il nous a manipulés en nous disant que c’était une bonne chose qu’on se soucie de notre sécurité, qu’on n’était jamais trop prudent et que trop peu de gens lui posaient la question… Il nous a dit d’aller vérifier sur le site de Belfius, dans la rubrique des fraudes, si le numéro indiqué était le même que le sien. Et effectivement, cela correspondait" relate Sébastien Desprez.

Les pirates avertissent ensuite la victime qu’ils ont repéré une transaction suspecte sur son compte en banque et qu’ils ont besoin de son aide. Prétextant un virus informatique sur la machine du piégé, ils prennent le contrôle de l’ordinateur à distance pour "empêcher ces transactions suspectes", dans ce cas-ci un prétendu transfert de plus de 9000 euros vers un compte roumain. Dans l’urgence, les hackers demandent à la victime de s’authentifier dans son application bancaire. Ils font ensuite s’afficher de fausses informations à l’écran et en profitent pour vider les comptes du piégé. "Le gars au téléphone était entraîné. Il avait un scénario. Il avait réponse à tout" explique le cofondateur de Magma qui n’y a vu que du feu.