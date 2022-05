Des hackers russes seraient à l’origine d’une fuite d’emails de partisans du Brexit

Des pirates informatiques russes seraient à l’origine de la fuite d’emails privés de plusieurs partisans du Brexit, selon un représentant de la sécurité de Google et un ancien chef du renseignement britannique, rapporte l’agence de presse Reuters. Les pirates présentent ces emails comme la preuve d’un complot, mené par des militants du mouvement pro-Brexit, afin de placer Boris Johnson à la place de Theresa May lors de la période de négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Des courriels privés de l’ancien patron du renseignement britannique Richard Dearlove, de l’activiste pro-Brexit Gisela Stuart, de l’historien pro-Brexit Robert Tombs ainsi que d’autres figures pro-brexit ont été révélés sur un site nommé "Very Englis Coop d’État" ("Un coup d’État très anglais").

Ces emails n’ont pas été formellement authentifiés, mais Richard Dearlove a évoqué une opération de piratage sur sa messagerie ProtonMail. "Je suis bien conscient d’une opération russe contre un compte Proton contenant des emails dont je suis le destinataire et l’émetteur", a-t-il déclaré. Robert Tombs a fait savoir pour sa part via un courriel que ses collègues et lui étaient "informés d’une désinformation russe fondée sur un piratage illégal". Il a refusé d’en dire davantage.