Des hackers leur ont volé des milliers d'euros, ils témoignent !

Rien ne pouvait nous dire que nous étions sur un faux site !

Trois Belges qui ne se connaissent pas, mais qui ont un point commun : avoir perdu une grosse somme d’argent. Un cauchemar d’autant plus pénible à vivre que les banques n’interviennent pas pour les dédommager. Réactions mêlées des trois intéressés : "Ce n’est pas normal. On nous reproche d’avoir donné nos informations bancaires. Mais quand on fait un achat en ligne, on communique toujours son cryptogramme ! Rien ne pouvait nous dire que nous étions sur un faux site. Il était extrêmement bien fait. Même la police l’a dit lors de notre dépôt de plainte".

Ce n’est pas normal que la banque ne dédommage pas !

Et pourtant… Robert, Monique et Tristan vont devoir se débrouiller sans l’aide de leurs institutions bancaires. De quoi les pousser à témoigner pour que la situation change. Ainsi, pour Robert : "Il faudrait être dédommagé au moins de la moitié…", pour Monique : "Les torts sont partagés car la banque aurait pu bloquer beaucoup plus vite les virements douteux", pour Tristan : "Ce n’est pas normal que la banque n’ait pas des pare-feux plus efficaces…".