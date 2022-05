Des hackers contre la Russie

C’est relativement basique mais c’est très efficace quand on dispose de très grandes capacités informatiques. Et c’est justement la force de l’IT Army.

La firme russe de sécurité informatique Kaspersky a établi que le nombre d’attaques par déni de service contre la Russie avait explosé au cours du premier trimestre 2022, à des niveaux sans précédent.

Les attaques sont non seulement plus nombreuses, mais elles sont aussi plus longues. Une attaque a duré 177 heures, donc plus d’une semaine. Les cibles sont très variées : des sites du gouvernement russe, mais aussi des services de paiement, des compagnies d’aviation et même des services de livraison de repas à domicile.