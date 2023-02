Des habitants sans eau depuis jeudi à Beauraing

Des Beaurinois sont privés d’eau depuis jeudi dernier suite à une importante fuite d’eau provoquée par un chantier de la SWDE.

La fuite a été provoquée sur une canalisation à cause d'engins de chantiers et de travaux en cours en vue de la connexion de la localité à "une autoroute de l’eau de la SWDE". En effet la localité est souvent affectée par des pénuries lors des périodes de sécheresse.

La fuite est importante.

" La fuite est localisée et les travaux de réparation sont en cours" confirme Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE et il ajoute que "des conduites aériennes provisoires ont été installées en attendant, mais il faut remplacer 180 mètres de conduites et ça prend du temps" De fait, la volonté est de remplacer la conduite endommagée pour que cette infrastructure soit compatible avec la nouvelle configuration mise en place dans la localité pour lutter contre la pénurie d’eau en cas de sécheresse.

De fait avec les conduites aériennes provisoires, certains foyers privés d’eau dans un premier temps sont désormais alimentés mais il n’y a pas assez de pression dans ces conduites provisoires de secours et "des dizaines de maisons sont toujours privées d’eau Notamment à Wiesme- Maisoncelles depuis jeudi et ça ne va pas" nous raconte le bourgmestre local. " Il y a des familles avec enfants sans eau depuis jeudi dernier. On leur donne six litres d’eau pour boire et cuisiner, mais c’est insuffisant. J’ai demandé des camions-citernes de 1000 litres pour les toilettes et les sanitaires. Je les attends toujours. J’ai l’impression que la SWDE ne prend pas la mesure du problème. Un agent a travaillé toute la nuit, mais seul." nous dit le Bourgmestre Marc Lejeune ; selon qui il manque aussi des berlingots d’eau potable. "Un camion est sur place pour livrer les habitants concernés" répond la SWDE via son porte-parole Benoît Moulin.

"Les efforts de la SWDE restent insuffisants" conclut le Bourgmestre.

Nous avons reçu ainsi à la rédaction un sms d'un habitant de la localité " nous avons eu un peu d’eau hier soir vers 22h. Peu de temps. Depuis ce matin, plus rien. La SWDE nous refuse la prise en charge d’une chambre d’hôtel pour avoir accès au sanitaire. et refuse la livraison d’eau par camion pour remplir de gros bidons. Nous avons reçu un pack de 8 bouteilles d’eau minérale, pour une famille de 4 personnes c’est trop peu"

La SWDE estime faire tout ce qu’il faut. Ce n’est pas l’avis des habitants. Manifestement.