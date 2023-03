Des habitants invités à "attraper" les chats errants pour les faire stériliser

A Ciney, lorsqu’on parle de chasse, on pense en général d’abord à des individus habillés de vert et de kaki, chapeau sur la tête, fusil à la main et postés le long de routes aux premières lueurs du matin en attente de gibier. Mais depuis quelques mois, la commune de Ciney invite l’ensemble de ses habitants à jouer les chausseurs. Sauf qu’ici, on parle de chasseurs… de chats ! Le but est simplement de les attraper avec une cage, avant de les amener à un refuge pour qu’ils puissent être stérilisés et éviter ainsi leur propagation. On parle bien sûr ici des chats errants, ceux qui sont sauvages, vivent à l’extérieur et n’ont pas de propriétaire.

Et il y en a plus que l’on ne pense. Rien qu’à Ciney, en un an, quelque 54 chats errants ont ainsi été capturés, stérilisés, puis remis en liberté. Parmi les habitants bénévoles qui les attrapent, il y a Joyce Brams. Même si elle se sent un peu seule à agir. "Peu de gens sont réceptifs ou alors ils n’ont pas les bonnes informations sur comment procéder. J’ai très peu de gens qui acceptent de se lancer dans l’aventure avec moi", explique la jeune femme à Ma Télé.

>> Découvrez le reportage de Ma télé sur une habitante qui attrape les chats errants à Ciney

Selon Joyce, la commune de Ciney doit mieux communiquer sur cette campagne de stérilisation des chats errants et désigner des personnes référentes dans chaque village, afin d’être plus efficace. L’échevin en charge du dossier va y réfléchir. Il rappelle en tout cas que celles et sont qui veulent s’impliquer dans cette traque aux chats errants peuvent se rendre au service travaux pour emprunter une cage. Une fois le chat capturé, il sera amené dans un refuge pour être stérilisé. Tout cela n’a aucun coût pour les habitants qui s’implique. C’est la commune qui finance les différentes étapes du processus.