Des habilitations retirées à des militaires belges ayant un lien avec la Russie

Cet "organe de recours", juridiction administrative compétente pour les contentieux en matière d’habilitations de sécurité, est présidé par le patron du Comité R (Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité). Guy Rapaille a assuré cette fonction durant 12 ans, jusqu’en 2018. Contacté par la RTBF, il rappelle que la question des liens entre des militaires et la Russie "n’est pas une préoccupation nouvelle". "Je me souviens de deux ou trois dossiers qui avaient abouti devant l’Organe de recours, dont celui d’un soldat qui avait fait la connaissance d’une citoyenne russe sur un forum de rencontre, cette relation virtuelle ayant finalement débouché sur un mariage", raconte Guy Rapaille. "Bien que rien n’interdit à un militaire d’épouser une personne de nationalité russe, nous avions suivi l’avis du SGRS qui considérait qu’il était préférable de retirer l’habilitation donnant accès à des données sensibles pour la sécurité du pays et de l’OTAN".

Il y a quelques années, le cas d’une militaire belge d’origine russe avait aussi fait l’objet de débats devant l’Organe de recours. Arrivée en Belgique avec un de ses parents dans les années 90, elle effectua une grande partie de sa scolarité chez nous. Les contacts conservés en Russie avec son autre parent poussèrent alors le SGRS à lui refuser une habilitation de niveau "secret".