Des guêpes plus nombreuses. Comment s’en débarrasser ?

Ce sont des invitées dont on se passerait volontiers autour de la table au jardin : les guêpes. Les conditions climatiques ont été favorables à leur prolifération, si bien que les nids semblent être particulièrement abondants sous les toitures, dans les murs et dans les jardins des habitations. John Smet, avec sa société "Hornet Killer", intervient deux fois plus que l’an dernier : "le printemps a été sec et ensoleillé, propice à la prolifération des insectes. Et comme la guêpe est une mangeuse d’insectes, on pouvait s’attendre à ce qu’elles soient elles aussi très nombreuses cette année". "Guêpes Buster", "BC Destruction", "Soluguêpes", pour citer quelques sociétés consœurs de John Smet, confirment : pas un jour sans au moins une demande d’intervention pour la destruction d’un ou plusieurs nids chez des particuliers.