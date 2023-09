Des grands-mères s’éclatent avec un musicien de rue qui joue « Superstition » de Stevie Wonder

Regardez ces femmes âgées prendre leur pied, musicalement parlant, avec un jeune artiste de rue.

Les réseaux sociaux nous offrent parfois des petites pépites, à l'instar de la vidéo que nous vous présentons aujourd'hui.

On y découvre des dames d'un certain âge s'éclatant au rythme d'une reprise en plein air par un jeune musicien nommé Borja Catanesi. Il avait choisi d'interpréter le morceau entraînant "Superstition" du maître de la soul, Stevie Wonder.

Visiblement, la musique a éveillé en elles des souvenirs heureux : deux d'entre elles se sont laissées emporter par la mélodie, dansant avec enthousiasme aux côtés du guitariste, tandis qu'une troisième les observait, visiblement amusée.

Une vidéo à la bonne humeur contagieuse qu'on vous propose de découvrir ci-dessous :