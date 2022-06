Des graffitis dans les souterrains de la Citadelle, la leçon de vie d'un soldat à son fils

Florence Pierre est l'historienne qui a permis de relier Auguste et Michel Colas, à partir de 3 graffitis gravés sur les murs des souterrains : un nom de famille, celui d'un village, une année aussi. A partir des ces inscriptions, elle va découvrir une brochure publiée dans le cadre des commémorations de 14-18. Michel Colas y raconte l'histoire de son père pendant la guerre. Quelques coups de téléphone plus tard , elle arrive à le joindre au téléphone : " C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans une carrière de chercheur, c'est très émouvant. C'est plus facile de raconter l'histoire des lieux que celle des hommes . Donc là, c'est exceptionnel."

Grâce à l'intervention de Florence Pierre, Michel Colas a pu découvrir à son tour les traces du passage de son père à la Citadelle, un site stratégique où se sont succédés des générations de soldats. De ce témoignage paternel, il gardera une leçon de vie : " Mon père a forcé la chance, il est revenu de la guerre. La vie est belle, alors profitons-en".