Des gîtes 3 fois plus chers : le prix des locations explose à l’occasion du Grand Prix de F1

À Trois-Ponts, Bénédicte Depresseux et son mari transforment une vieille ferme en gîte et en lofts depuis des mois. Ils se sont démenés pour finir les travaux à temps et loueront leurs biens pour la première fois ce week-end. "Ça fait deux ans et demi qu’on est en construction, raconte-t-elle. On s’est un peu mis la pression pour terminer à temps pour le Grand-Prix pour demander un petit peu plus, on peut compter presque 3 fois plus."

Partout dans la région, les prix sont élevés. Une location habituellement à 150 euros la nuit peut monter jusqu’à 1000 euros. Pourtant, les logements accessibles aux touristes ne manquent pas. "Il y a énormément de gens qui louent, il y a beaucoup d’offres aussi", ajoute Bénédicte Depresseux. Les biens de cette nouvelle propriétaire n’affichent pas encore complets. Elle compte sur les spectateurs de dernières minutes.