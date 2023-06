Des girafes géantes au cœur de Jette

Une famille de girafes géantes est désormais à voir au cœur de Jette. Les parents et leur petit. Enfin, pas si petit que cela puisqu’il s’agit en fait d’une fresque monumentale qui vient d’être peinte sur la façade d’un immeuble de logements sociaux, situé Avenue Guillaume de Greef. Elle fait 36 mètres de haut sur 12 de large et fait partie du parcours de fresques géantes développé depuis quelques années par la commune.

Son auteur est l’artiste français Daco. Il a utilisé plus de 150 bombes et 200 litres de peinture pour réaliser ces trois girafes sur fond couleur bleu ciel. "J’ai voulu représenter des girafes pour le côté familles", explique-t-il. "Il y a le bébé girafon avec ses deux parents autour. Et il y a un côté social aussi puisque c’est un bâtiment de logements sociaux. Et puis, il y a aussi ce côté élévation. Permettre aux habitants de s’élever culturellement. C’est plein de sens. Avec des animaux comme des girafes, on permet aussi à ceux qui habitent le quartier de voyager un peu par la pensée, simplement en tournant la tête dans la rue".