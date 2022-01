Des Gilles de La Louvière au carnaval de Nice

Ils seront 50 Gilles de différentes sociétés louviéroises à se rendre au célèbre carnaval de Nice du 11 au 13 février. Invités d’honneur, ils représenteront le folklore de la région du Centre. Une sortie à l’étranger qui fera du bien après deux années sans Laetare. D’autant plus qu’à cause du variant Omicron, c’est toujours l’incertitude qui plane sur l’organisation des carnavals de la région du Centre en 2022.

Si vous voulez être certain de voir des Gilles danser en 2022, rendez-vous sur la Promenade des Anglais. Une cinquantaine de Gilles s’exporteront sur la Côte d’Azur, dans des conditions bien différentes d’un Laetare.

Vincent Bouchelle est le président de la société des Gilles de Bouvy qui chapeaute l’évènement : "Nous ferons 3 représentations d’une heure chacune. Nous ne devrons pas porter de masque sanitaire, c’était notre seule condition. Nous emporterons 25 chapeaux et nous serons accompagnés d’une vingtaine de musiciens. Nous défilerons en cortège dans un espace où l’accès au public est restreint par les mesures sanitaires. Nous aurons nos oranges mais on ne pourra pas les lancer. Nous serons 50 Gilles de plusieurs sociétés de La Louvière mais principalement la nôtre. J’ai eu des demandes de Gilles venant d’autres villages de la région du Centre mais je me suis limité aux Gilles de la cité des loups".

Une sortie sur la Côte d’Azur qui ne remplacera pas le traditionnel Laetare : "Ça nous fait plaisir de nous rendre à Nice pour représenter notre folklore et tous les Gilles qui y participent sont contents mais ce n’est pas ça qui remplacera notre carnaval. J’espère d’ailleurs que notre voyage à Nice inspirera nos autorités pour organiser le carnaval de La Louvière cette année", explique Vincent Bouchelle.

Les Gilles louviérois iront donc en février battre le pavé sur la Promenade des Anglais, en espérant pouvoir le faire lors de leur Laetare à la fin du mois de mars.