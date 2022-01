Des giboulées sont attendues un peu partout ce jeudi

Aujourd’hui, les conditions météo seront plus instables et changeantes. Ce matin, on attend une alternance de courtes éclaircies, de passages nuageux et de giboulées (sous forme de grésil, de neige fondue ou de pluie). De la neige tombera sur les hauteurs de l’Ardenne et pourra tenir au sol au-delà de 400 m d’altitude. Le vent de nord-ouest se renforcera avec des rafales de 30 à 50 km/h. Côté températures, on n’attend pas plus de -1 à +1°C des Hautes Fagnes à l’extrême sud du pays, 2 à 3°C dans le centre et 5°C à la côte.