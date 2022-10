“Des Gens Bien” : Lucas Meister, Bérangère McNeese, François Damiens ou encore Corinne Masiero, découvrez le casting 5 étoiles de la nouvelle série belge

Pour ce nouveau projet d’envergure, les créateurs de la série (Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck) expliquent avoir misé sur un casting franco-belge singulier : comme à chaque fois, il y a des comédien.nes auxquel.le.s nous pensons pendant l’écriture (…) et d’autres qui se révèlent au casting. Nous avons pris pas mal de temps pour trouver le couple de Tom et Linda (cfr. les acteurs principaux). Il y avait quelque chose à inventer qui nous excitait beaucoup et qui devait guider le reste de nos recherches. (…) Notre autre envie était de mélanger des visages connus, à des visages moins connus. Nous voulions mélanger des comédien.ne.s belges que nous connaissions à un casting plus international aussi (…) et enfin, saupoudrer le tout de quelques guests. Et tout ce petit monde s’est mélangé admirablement bien et ça été un plaisir immense sur le plateau (et en dehors d’ailleurs).

