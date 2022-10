"Des gens bien", la nouvelle série des créateurs de "La Trêve", fait un carton d'audience sur La Une

La diffusion de la nouvelle série belge a débuté ce dimanche 23 octobre en fanfare sur La Une. Le public de la RTBF a largement répondu présent puisque ce lancement représente le quatrième meilleur démarrage d'une série originale depuis 2016 !

Avec 22,2% de parts de marché, ce sont 272.565 téléspectateurs en moyenne qui ont choisi de regarder les deux premiers épisodes de Des gens bien sur La Une. Après les premières soirées des saisons 1 de Ennemi Public, La Trêve et Pandore, celle de Des gens bien est donc le quatrième meilleur démarrage d'une série belge originale.

Malgré une forte concurrence de l'émission L'amour est dans le pré et du Grand Prix de F1 des Etats-Unis, la nouvelle série belge débute donc sur les chapeaux de roue. Sandrine Graulich, cheffe éditoriale de La Une, et Éric Gilson, gestionnaire d'offre public La Une-Vivacité, analysent ce succès :

"Proposer une nouvelle série belge en prime time sur la Une est, à chaque fois, un pari avec l'espoir que les choix que nous faisons et que l'équipe fiction porte avec force et conviction rencontrent le plus large public possible. Quelle joie de constater que le public nous a suivi en nombre ce dimanche sur la Une. "Des gens bien" est une nouvelle création belge audacieuse et de qualité qui rend visible les talents de chez nous ! Le succès des deux premiers épisodes est une très belle et enthousiasmante récompense pour tous ceux et celles qui ont porté et soutenu cette excellente série belge."