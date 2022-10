"Des gens bien", la nouvelle série belge des créateurs de "La Trêve" très bientôt sur La Une

Co-produite par la RTBF et Arte, la série réunit un casting international de luxe : Bérangère McNeese (vue dans la série événement HPI), Lucas Meister (La Trêve), Peter Van den Begin (Pandore), Gwen Berrou (Les Géants), India Hair (Camille redouble), Michaël Abiteboul (Le Bureau des légendes), Dominique Pinon (Dikkenek) ... et des guest stars de folie comme François Damiens et Corinne Masiero.

Les créateurs expliquent le processus de casting : "Comme à chaque fois, il y a des comédien.nes auxquel.le.s nous pensons pendant l’écriture (Peter Van den Begin, François Damiens, Dominique Pinon) et d’autres qui se révèlent au casting comme Bérangère et Lucas."