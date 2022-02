"Des gens bien" en première mondiale lors du Festival Séries Mania

Produite, écrite et réalisée par l’équipe à qui on doit notamment La Trêve, la série bénéficie d’un casting international prestigieux. Les rôles principaux sont incarnés par Lucas Meister (La Trêve) et Bérangère Mc Neese (HPI, Braqueurs). A leurs côtés, le comédien flamand Peter Van den Begin, la comédienne française India Hair mais aussi les Belges Gwen Berrou et Nicolas Buysse. A noter également les participations de François Damiens, Dominique Pinon, Michaël Abiteboul et Corinne Masiero.