"Des gens bien" : comment fabriquer une musique de série ?

Comment décrirais-tu le genre de la BO de Des Gens Bien ?

À double vitesse. Mathieu, Benjamin et Stéphane voulaient être très proches des personnages, mais pas aussi introspectifs que dans La Trêve. Ici, la série est un peu plus chorale. Il y a aussi cette dualité assumée entre humour et crime. J’ai composé entre ces deux couleurs-là. Ce qui ressort, ce sont des choses beaucoup plus folles avec des queues de guitare qui correspondent à l’humour et à la luminosité de certains épisodes. Ensuite, il y a toute une partie orchestrale, avec une clarinette qui correspond à cette idée de fable. On voulait aussi quelque chose de boisé, en lien avec les décors.

En dehors du milieu du cinéma et de la série, avez-vous le sentiment que votre profession soit reconnue ?

Il commence à y avoir un star system des compositeurs comme on a pu le voir avant avec Hans Zimmer et Alexandre Desplat. Beaucoup de festivals ont aussi tout un pan dédié aux musiques de film. Oui, j'ai l'impression que les compositeurs et compositrices sont de plus en plus impliqués dans le groupe des cinéastes.

Propos recueillis à Lille lors du Festival Séries Mania 2022.