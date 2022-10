"Des Gens Bien" : comment est née votre nouvelle série belge ?

Nouvelle série belge de la RTBF, en coproduction avec Arte, Des Gens Bien est aussi le nouveau bébé de Matthieu Donck, Benjamin d’Aoust et Stéphane Bergmans, les créateurs de La Trêve. Ils nous ont expliqué, le temps d’un entretien à Séries Mania, les origines et secrets de tournage de la série.

Vous êtes trois, mais de qui est venue l’idée de base de la série et à quoi ressemblait-elle au tout début ?

Matthieu Donck : Après La Trêve, on s’est posé plein de questions. On avait envie de continuer à travailler ensemble et on avait bien accroché avec le format "série". Si faire une série ne prenait que deux mois, on aurait encore fait d’autres saisons de La Trêve. Ce n’est pas le cas, et on s’est rendu compte qu’on allait avoir 40 ans et que si on voulait faire d’autres projets, il fallait les faire maintenant. On a donc commencé à brainstormer et cette idée d’arnaque est venue assez vite. Inconsciemment, elle a pris le dessus sur les autres, car elle répondait à plusieurs de nos envies : faire de la comédie et inverser la dynamique du murder mystery en montrant tout dès le départ. Et puis il y a eu les gilets jaunes…

Benjamin d’Aoust : Quand on a commencé à développer la série, il y avait la crise des gilets jaunes en France. Nos personnages ne sont pas du tout des gilets jaunes et Des Gens Bien ne parle pas directement de ça, mais l’humanité qu’on rencontrait dans les gilets jaunes correspondait aux personnages qu’on était en train de créer, c’est-à-dire des gens qui ont le sentiment d’être oubliés par la modernité et qui ont l’impression que le monde ne s’intéresse pas à eux.