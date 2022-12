Samedi, le brouillard parfois givrant en matinée laissera place à un franc et beau soleil l’après-midi. On notera des températures encore bien basses le matin avec de fortes gelées jusqu’au littoral. Pas de dégel sauf sur le bord de mer.

Dimanche, le temps va changer. Une perturbation assez active accompagnée d’air plus doux arrivera vers la mi-journée par la France. Temporairement, un peu de neige ou de pluie verglaçante à l’avant du front avant de retrouver de la pluie en toute région et de la douceur entre 3 et 5 °C.

Plus de gelées à partir de lundi mais de la pluie et des maxima qui vont brutalement s’envoler pour atteindre les 8 à 11 °C avec un peu plus de vent.