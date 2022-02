Des garages construits sans permis à Tubize: une bourde de l’administration communale met la ville dans l’embarras

En 2012, les élections communales amènent au pouvoir une nouvelle majorité (PS, MR et Ecolo) à Tubize. Le collège hérite du dossier et décide deux ans plus tard d’accorder au promoteur un permis de régularisation pour les garages. Mais le fonctionnaire délégué de la Région wallonne en Brabant wallon s’y oppose. D’abord suspendue, la régularisation du permis est finalement annulée par Carlo di Antonio, alors ministre wallon de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

La décision ministérielle reste pourtant lettre morte. Elle n’est pas encodée correctement dans le logiciel urb@web utilisé par la ville pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers d’urbanisme. Pour quelle raison? La ville de Tubize parle aujourd’hui d’une bévue de son administration. L’erreur a été constatée et corrigée sept ans plus tard, en 2021, après que deux conseillers communaux de la majorité, Jean-Pierre Fumière (PS) et Filippo Lavore (DéFI), ont interrogé le directeur général, Etienne Laurent, et le bourgmestre, Michel Januth, à propos de ce dossier.

Plus interpellant encore, dans leur réponse aux deux conseillers, le directeur général et le bourgmestre expliquent que "vu l’historique particulier du dossier et les risques pour les propriétaires, l’administration n’a pas fait avancer le dossier entre 2014 et 2021". Etrange aveu d’inaction. Peut-on en déduire que l’administration a bien eu connaissance du contenu de la décision du ministre Di Antonio mais qu’elle a décidé volontairement de ne rien en faire?