Des gants "intelligents" pour rejouer du piano après un AVC

L’équipe de recherche a testé les capacités de cette paire de gants dans une étude pilote, décrite en détail dans la revue Frontiers in Robotics and AI. Pour ce faire, elle a programmé l’exosquelette pour qu’il sache jouer au piano la célèbre comptine pour enfants "Mary Had a Little Lamb", sans que personne n’ait à le porter. Les scientifiques ont introduit plusieurs types d’erreurs tout au long du morceau, afin d’évaluer la capacité de la machine à les détecter et à les rectifier. L’expérience a ensuite été répétée avec un pianiste, ce qui a mis en lumière l’efficacité des gants. Ces derniers ont aidé l’instrumentiste à améliorer les mouvements naturels de sa main, et surtout à mieux contrôler la flexion et l’extension de ses doigts lorsqu’ils jouaient la comptine au piano.

Stella Batalama, doyenne du College of Engineering and Computer Science de la FAU, a salué la découverte de ses confrères, en soulignant qu’elle représente une véritable avancée technologique. "[Cela] change véritablement la donne pour les personnes souffrant de troubles neuromusculaires et d’une mobilité réduite des membres. Bien que d’autres actionneurs robotiques souples aient déjà été utilisés pour jouer du piano, notre gant est le seul à avoir démontré sa capacité à "sentir" la différence entre les versions correctes et incorrectes d’un même morceau", a-t-elle expliqué dans un communiqué.