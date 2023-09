Des gangs suédois se servent de Spotify pour blanchir leur argent

Ce mardi, le journal Svenska Dagbladet a publié une enquête révélant que de nombreux gangs suédois utilisent Spotify pour blanchir de l’argent. Ces criminels auraient notamment recours aux "faux streams" pour générer plus de temps d’écoute aux artistes impliqués dans ces groupes.

La méthode du "faux stream" permet d’augmenter le nombre d’écoutes de façon non naturelle. On y arrive à l’aide de bots, en créant des faux comptes ou des scripts. Ce processus bénéficie aux artistes : plus le nombre de lectures est élevé, plus les revenus sont importants. Les gangs emploient des experts pour détourner la sécurité mise en place par Spotify et ainsi blanchir de l’argent. Ils les paient en bitcoin pour laisser le moins de traces possibles, comme l'explique France Culture.

Et selon le quotidien, en Suède, un million de streams générerait entre 40.000 et 60.000 couronnes suédoises, soit de 3300 à 5000 euros.

Ces informations leur ont été communiquées par 4 membres de gangs différents et par la police elle-même.

La police aurait déjà contacté Spotify en 2021 pour leur demander de prendre des mesures et freiner ces avancées mais selon l’enquêteur interrogé par les journalistes de Svenska Dagbladet, l'entreprise ne leur aurait jamais répondu.

Après la parution de l’article, la plateforme numéro un mondiale de la musique en ligne s’est défendue auprès de l’AFP, disant faire le maximum pour lutter contre les faux streams, et juge qu’il s’agit "d’un défi pour tout le secteur".

"Moins de 1% du total des streams ont été détectés comme étant artificiels et rapidement déclassés avant tout paiement", a indiqué Spotify, précisant ne pas avoir connaissance d’une prise de contact par la police.