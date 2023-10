Des fruits hors du commun, ça vous tente?

Quand on lui demande quel est son fruit préféré, Pierre revoit les Nashi tellement abondants cette année. Une poire japonaise croquante, sucrée et extrêmement juteuse. Mais il enchaîne très vite en parlant du murier (l'arbre cultivé pour nourrir les vers à soie mais qui produit des mûres au goût et aux couleurs différentes selon la variété) , des kakis, des figuiers et en passant, il évoque aussi l'arbre salade (ses feuilles aromatisent d'un goût d'estragon et de poivre les salades). Et voilà qu'arrive un fermier venu des Fourons pour prendre sa commande: 130 mûriers pour créer des haies pâturées, destinées à nourrir ses bovins. "Vous m'enverrez des photos!", lance t'il à la volée à son client. Car Pierre est un curieux, un vrai curieux. Maintenant que la pépinière est bien lancée, Pierre envisage de la remettre à sa collaboratrice pour se lancer dans une nouvelle plantation, en ligne pour chaque espèce cette fois, et en multipliant les variétés pour pouvoir les observer et documenter son travail, peut-être même écrire un livre. Le vivant peut être oppressant, nous confie t'il. En choisissant la culture étagée pour sa première plantation, Pierre avait l'intention de produire de la biomasse pour renourrir son terrain épuisé par la monoculture du propriétaire précédent. Mission accomplie mais aujourd'hui, il se sent parfois dépassé par la biomasse que ce système produit. Quand on veut cultiver, il ne faut pas s'engager dans un système trop complexe qui va nous dépasser, conclut- t'il aujourd'hui.

