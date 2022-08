Des fruits en abondance et bien sucrés grâce au soleil

Au mois d'avril, à Wanze, Hélène Schiepers a planté 1.200 plants de tomates bio. Quatre mois plus tard, la récolte est abondante: "Cette année, c'est un beau succès pour les tomates, contrairement à l'année passée" explique-t-elle. "On a quand même une belle météo. Ça manque un peu d'eau, mais on a une belle météo. Cela ne fait que huit ou neuf ans qu'on fait du maraichage, mais cette année, il y a des plants qui frôlent les 8 kilos, donc c'est assez bien."

Beaucoup de clients sont en vacances, et pour éviter le gaspillage, la maraichère propose 5 kilos de tomates pour 15 euros. Et pour valoriser ses produits en hiver, Hélène Schiepers est à la recherche de partenaires: "L'idée, dans cette période un peu plus creuse des vacances où on vend un peu moins et où justement la production est très forte, c'est de trouver un transformateur de produits, que ce soit pour les tomates mais aussi pour d'autres légumes que nous produisons, qui puisse nous mettre toutes ces tomates en bocaux pour pouvoir les vendre l'hiver."