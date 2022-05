Des fruits de mer poussent dans votre potager

Vous aimez les huîtres ? Aussi étrangement que cela ne puisse paraître, avec la Mertensia Maritima, votre potager peut cacher un délicieux plateau de fruits de mer. Pour en profiter, il vous suffit de cueillir les feuilles grises de la plante aromatique et de les déguster. La sensation iodée, similaire à celle de l’huître, est étonnante sans la fastidieuse corvée de devoir l’ouvrir.

La plante aux feuilles grises perlées s’apparente à une plante grasse, ornée de fleurs bleues en juin et juillet. Que ce soit en pleine terre ou en pot, la cultiver est assez aisé pour autant que l’on respecte certaines règles. Comme la Mertensia Maritima n’aime pas l’humidité, on la repiquera de préférence dans un substrat bien drainant. En pot, on préparera un mélange de sable et terreau (à valeur équivalente). On pourra aussi la repiquer dans un terreau pour cactus.

La conserver toute l’année

La plante très rustique résiste au froid. Elle aime l’humidité sans pour autre être baignée dans l’eau. L’été, il faudra l’arroser alors qu’à la morte-saison, il faudra la drainer.

Pour éviter l’excédent d’humidité pendant l’hiver, placez une cloche à salade au-dessus de la plante repiquée en pleine terre et rentrez les pots à l’abri.

Tartare, salade et autres

La cuisine contribue largement à la réputation grandissante de la plante. Celle que l’on appelle " huître végétale " rehausse fraîchement les tartares de saumon, salade ou plat de poisson.

Comme elle s’oxyde rapidement, mieux la prélever juste avant de la servir.

La bouturer, la semer

Si elle est plantée dans de bonnes conditions, la plante à huître va rapidement proliférer. Le bouturage et le semis sont aisés.

En juin et juillet, la plante va fleurir. Afin de conserver des feuilles et éviter qu’elle ne s’épuise, vous devrez supprimer les 2/3 des fleurs et laisser monter en graine les corolles restantes.