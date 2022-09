Des fruiticulteurs italiens utilisent les grottes des collines pour réduire leurs factures d’énergie

Dans le nord de l’Italie, les cultivateurs de pommes utilisent des réfrigérateurs naturels creusés sous une colline pour stocker leur récolte dans un environnement contrôlé qui reste à une température constante en toute saison. À 300 mètres sous leurs vergers de Predaia, une petite ville de la région du Trentin, le groupe Melinda a créé 34 zones de réfrigération dans de vastes grottes, où ils peuvent conserver 12 à 13% de leur production et réduire leurs coûts énergétiques.

Et les économies d’énergie sont au rendez-vous comme le détaille Mauro Erlicher : "Selon un test effectué l’année dernière dans l’hypogée (à l’intérieur de la grotte) et l’épigée (un réfrigérateur extérieur), la grotte a économisé 32% d’électricité, donc une économie très importante. Cela augmentera avec le temps, car au lieu de refroidir et de créer des zones réfrigérées comme nous le faisons à l’extérieur, c’est-à-dire avec des panneaux ''Sandwich'' en polyuréthane et en tôle, nous utilisons ici la roche, en la laissant aussi naturelle que possible."