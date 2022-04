Des frontières ukrainiennes à l’Union européenne : "Constater qu’on nous traite différemment, c’est choquant"

De son départ de l’Ukraine, jusqu’à son arrivée en Belgique, Bertine dénonce un traitement différencié et raciste : "J’étais avec mes sœurs, et l’une d’elles était malade. Nous avons dormi dehors alors que la température était de -10°C et cela n’a pas été facile. Lorsque l’on est arrivé à la frontière polonaise et que l’on a expliqué que ma sœur était malade, on a demandé de l’aide. Voir des personnes nous répondre que ce ne sont pas leurs affaires, comme si elle n’était pas humaine, comme si c’était une chose, ça a changé notre vision du monde. Constater que l’on nous traite différemment, c’est choquant, et ça fait mal".

Juliana Wahlgren est directrice par intérim au Réseau européen contre le racisme (ENAR), elle et son équipe ont recueilli des témoignages de personnes racisées, aux frontières entre l’Ukraine et l’Union européenne : "Le droit de passage se fait sur base de la nationalité et sur base éthno-raciale. La nationalité présente sur le passeport joue un rôle, mais aussi la couleur de la peau, ce qui explique que les migrants venus de l’extérieur de l’Europe ou les étudiants internationaux, afro-descendant ou d’origine arabe, latino, asiatique, rom, ont plus de difficultés à passer les frontières. Ce profilage ethnique repose sur des critères raciaux".

Si l’on n’est pas Ukrainien ou que l’on n’a pas de carte de séjour permanent en Ukraine, on n’est pas protégé par la directive de protection temporaire de l’Union européenne

Si les médias ont beaucoup médiatisé le tri des personnes migrantes effectué à leur arrivée aux frontière ukrainiennes, au moment de monter dans des bus ou des trains pour fuir le conflit, la différence de traitement ne s’arrête pas aux frontières.