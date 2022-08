Des friandises saines et belges pour vos animaux de compagnie!

En 2019, Ronald a changé de vie. Alors qu’il était employé de banque, il décide de quitter son job et sa ville pour se lancer dans un projet qui lui tient à cœur. Une idée qui allie ses deux passions : la cuisine et les animaux. C’est en cherchant des biscuits sains pour son chien Nala, que Ronald a eu cette idée… Il s’est rapidement rendu compte qu’il était quasiment impossible de trouver "des friandises pour chiens qui ne soient pas chimiques, bourrées d’additifs, trop salées ou trop sucrées." Crock’en patte était né : des biscuits pour chiens 100% naturels et faits maison.

Aujourd’hui, Ronald et sa femme se sont installés à Beauraing. Ils fabriquent ensemble des biscuits artisanaux, cuits au four et bon pour la santé des toutous (sans conservateurs, sans additifs, sans sucres ni sels ajoutés et sans lactose). Les friandises pour chiens Crock’en patte sont locales ! Elles sont élaborées à base de produits issus, pour la plupart, de producteurs wallons. Et des saveurs travaillées avec amour pour offrir "un moment de pur plaisir " à nos fidèles compagnons !

Menthe-persil, pomme-cannelle ou miel-thym… Trois combinaisons disponibles sur commande via son site Web ou sa page Facebook.

avec VWese