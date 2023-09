Des fraudeurs et des criminels ont-ils utilisé les bons d’État pour blanchir de l’argent ?

Un autre avocat en droit financier disposant d’une expérience dans le milieu bancaire abonde dans le même sens : " on n’est pas dans un film où on viendrait déposer des valises de cash à l’Agence de la Dette. Tout démarre d’un compte et aboutit sur un compte. Il y a donc des contrôles réglementaires effectués par les banques en amont et en aval. Je ne vois pas où est le problème. "

Au moment du remboursement des bons d’État, " la banque doit effectivement vérifier l’origine des fonds conformément à la législation ", note Febelfin, la fédération représentant le secteur bancaire. Febelfin précise que " si l’investissement a été fait via la banque même (et donc pas via l’Agence de la Dette), ce contrôle sera plus facile car l’argent venait plus que probablement d’un compte détenu par la même banque. Celle-ci a une vue claire sur l’origine des fonds ".